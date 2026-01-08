«Невозможно без согласия России»: Мерц раскритиковал план по размещению сил на Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что формирование и развёртывание многонациональных сил в рамках гарантий безопасности для Украины не может быть осуществлено без согласия России. По его словам, путь к этому лежит через последовательные шаги: перемирие, гарантии безопасности, а затем долгосрочное мирное соглашение с Москвой.

«Порядок действий должен быть следующим: сначала перемирие, затем гарантии безопасности для Украины, затем долгосрочное соглашение (о мире) с Россией. И всё это невозможно без согласия России, а от него, по-видимому, мы еще довольно далеки», — сказал Мерц на пресс-конференции.

Его заявление прозвучало после критики официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая назвала западный план по милитаризации Украины далёким от мира и нацеленным на эскалацию.

Напомним, Украина, Франция и Великобритания подписали декларацию о создании многонациональных сил для поддержки обороны Украины после завершения текущего конфликта. Документ скрепили подписями Владимир Зеленский, французский лидер Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Соединённые Штаты не присоединились к финальной версии соглашения. По словам Макрона, совместная работа позволила добиться прогресса на пути к установлению прочного мира.