В России отменили ограничение на включение декретного отпуска в пенсионный стаж

Родители получили долгожданную меру поддержки: теперь периоды ухода за детьми до полутора лет войдут в страховой стаж без ограничения количества малышей. Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Max.

До сих пор родители могли включить в стаж лишь шесть лет декретного отпуска суммарно — фактически, период ухода за четырьмя детьми. Сейчас каждая мама получит право добавить к своему трудовому стажу весь срок пребывания дома с малышом независимо от числа рождённых детей. Особенность нового закона — учёт периода ухода за несколькими детьми одновременно. Если родилась двойня или тройня, сроки учитываются раздельно и суммируются.

Кроме того, расчёт пенсий начнётся автоматически, никаких заявлений писать не потребуется. Тем, кому пенсия назначена раньше, необходимо подать заявку через портал Госуслуг или офис Социального фонда.

Ранее в Минздраве России рассказали, что средний возраст, в котором россиянки впервые становятся матерями, составляет 26 лет. Медик обратила внимание на то, что отсрочка материнства и отцовства на более поздние годы может иметь неблагоприятные последствия для репродуктивной системы и повысить вероятность возникновения проблем с зачатием.