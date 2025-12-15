Путин подписал законы о больничных и декретных для самозанятых

Президент России Владимир Путин утвердил законы, открывающие самозанятым доступ к оплате больничных листов и пособиям по беременности и родам. Об этом стало известно из документов, размещённых на портале официального опубликования правовых актов.

Для реализации этой инициативы с начала 2026 года по конец 2028-го в стране запустят пилотный проект по добровольному социальному страхованию. Участие в нём позволит данной категории граждан оформлять оплачиваемые больничные.

Ещё один подписанный президентом закон прямо предусматривает для участников эксперимента получение декретных выплат. Как отмечается в сопроводительных документах, финальный размер пособия будет рассчитываться индивидуально с учётом срока уплаты взносов, страховой суммы и стажа.

Таким образом, после трёхлетнего тестового периода у самозанятых может сформироваться официальный механизм, позволяющий за счёт добровольных взносов обеспечивать себя социальными гарантиями.

Ранее Life.ru сообщал, что с 2026 года самозанятые россияне сами смогут оформлять оплачиваемые больничные со следующего года. Для этого им предложат добровольно застраховаться в Социальном фонде и вносить небольшие ежемесячные взносы.