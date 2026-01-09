Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал удар «Орешника» по целям на Украине «спасительным уколом галоперидола».

Политик отметил, что современные международные отношения превратились с начала года превратились в форменный бедлам. Россия, по его словам, должна вести себя в соответствии с ситуацией, ведь вокруг стало «слишком много буйных». Медведев добавил, что уговоры «добрых психиатров» бесполезны в случае с «такими больными» —помогут «только санитары с огромными кулаками и флегматичным лицом».

«Ведь опасным психам требуется или смирительная рубашка, или спасительный укол галоперидола. Как нынешней ночью на западе бандеровской Окраины», — заключил зампред Совбеза.

Напомним, утром 9 января Минобороны РФ сообщило, что Вооружённые Силы России нанесли комбинированный удар высокоточным оружием большой дальности, в том числе комплексом «Орешник». Целями стали производства дронов, применявшихся при атаке на резиденцию президента в Новгородской области, и объекты энергетики, обслуживающие украинский ВПК. По заявлению Минобороны, все цели поражены.

В ходе удара был вторично применен новый ракетный комплекс «Орешник». Первое его боевое использование состоялось 21 ноября 2024 года для удара по предприятию «Южмаш» в Днепропетровске. В заявлении подчеркнуто, что любые террористические действия «киевского режима» будут получать «неизбежный и решительный ответ».