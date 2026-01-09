Армия РФ освободила Зелёное в Запорожской области
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Российская Армия за последние сутки взяла под свой контроль населённый Зелёное в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск «Восток» освободили населённый пункт Зелёное Запорожской области», — сказано в тексте заявления.
Ранее была завершена операция по освобождению Гуляйполя российскими войсками группировки «Восток» в конце декабря. Как отметил президент России Владимир Путин, взятие этого населённого пункта создаёт благоприятные условия для дальнейшего наступления в Запорожской области.
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