Украинские военные пытались с начала года более 30 раз перейти в контрнаступление на Купянском направлении, но все действия противника закончились полным крахом. Об этом пишет SHOT. В общей сложности почти за неделю ВСУ потеряли примерно 260 человек.

Уничтожение ВСУ в районе Купянска. Видео © Telegram / SHOT

На днях украинские подразделения проводили ротацию из блиндажей в лесополосе в районе села Глушковка, но завершить её они не смогли. Российские беспилотники засекли американские машины повышенной проходимости HMMWV, находящиеся в распоряжении ВСУ, и точно ударили по вражеской технике, уничтожив и личный состав противника.

Ранее Life.ru рассказывал, что войска беспилотных систем ВС РФ с 1 января уничтожили до 70 единиц техники ВСУ под Купянском. В частности, добычей российских «птичек» стали два танка, артиллерийские орудия и восемь боевых бронированных машин.