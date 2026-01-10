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Опубликовано 9 января, 21:16

«Просто делаю свою работу»: Девушка ушла с госслужбы и стала санинструктором в зоне СВО

Ефрейтор Диденко рассказала, как ушла с госслужбы и стала санинструктором на СВО

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

История ефрейтора Инны Диденко — это путь от гражданской службы до передовой. В интервью RT девушка рассказала, как из общественного деятеля превратилась в санитарного инструктора, спасающего раненых на Купянском направлении.

До начала боевых действий Инна, уроженка Белгородской области, находилась на госслужбе и с юных лет активно занималась волонтёрством. Переломным стал 2022 год, когда она начала помогать добровольческим организациям, познакомилась с военными медиками и решила присоединиться к ним.

На передовой её работа не прекращалась ни днём, ни ночью. Девушке приходилось участвовать в эвакуации военнослужащих под огнём. Несмотря на награды — медали «За храбрость» и «За спасение погибавших» — Диденко не считает себя героем.

«Я просто стараюсь хорошо делать свою работу и просто быть хорошим человеком, другом, боевым товарищем, на которого можно опереться и положиться», — поделилась она.

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Александра Мышляева
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