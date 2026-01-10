ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 января, 11:55

Бойцы «Ахмата» уничтожили под Сумами десять редких и дорогих шведских БМП

Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

В Сумской области военнослужащие ВС РФ из спецназа «Ахмат» группировки войск «Север» подбили около десяти украинских БМП CV90 шведского производства. Об этом рассказал РИА «Новости» командир сводной артиллерийской группы с позывным Пресс. Стоимость одной такой вражеской машины достигает 10 — 12 миллионов долларов.

«Все виды техники, всё, что мы видим — мы «выпиливаем». Хочется отметить экземпляры, такие как, например, CV90 (шведская БМП CV90 — прим. Life.ru)... Хорошая машина, интересная. Уже порядка десяти штук мы у них «забрали» за весь период совокупными усилиями. Насколько я знаю, именно этих машин ограниченное количество было в принципе», — поделился боец.

Швеция отправила Киеву 50 таких БМП в 2023 году. Поставки проводились как военная помощь и были бесплатными для украинской стороны.

Смертоносный русский «квартет» разнёс хранилища горючего и укрытия иностранных наёмников ВСУ
Смертоносный русский «квартет» разнёс хранилища горючего и укрытия иностранных наёмников ВСУ

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские силы противовоздушной обороны за два часа уничтожили восемь украинских беспилотников самолётного типа над несколькими регионами страны. Четыре дрона были сбиты над территорией Республики Крым. Ещё три беспилотника уничтожены в небе над Костромской областью, один — над Республикой Адыгея.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar