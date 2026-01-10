В Сумской области военнослужащие ВС РФ из спецназа «Ахмат» группировки войск «Север» подбили около десяти украинских БМП CV90 шведского производства. Об этом рассказал РИА «Новости» командир сводной артиллерийской группы с позывным Пресс. Стоимость одной такой вражеской машины достигает 10 — 12 миллионов долларов.

«Все виды техники, всё, что мы видим — мы «выпиливаем». Хочется отметить экземпляры, такие как, например, CV90 (шведская БМП CV90 — прим. Life.ru)... Хорошая машина, интересная. Уже порядка десяти штук мы у них «забрали» за весь период совокупными усилиями. Насколько я знаю, именно этих машин ограниченное количество было в принципе», — поделился боец.

Швеция отправила Киеву 50 таких БМП в 2023 году. Поставки проводились как военная помощь и были бесплатными для украинской стороны.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские силы противовоздушной обороны за два часа уничтожили восемь украинских беспилотников самолётного типа над несколькими регионами страны. Четыре дрона были сбиты над территорией Республики Крым. Ещё три беспилотника уничтожены в небе над Костромской областью, один — над Республикой Адыгея.