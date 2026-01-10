Смертоносный русский «квартет» разнёс хранилища горючего и укрытия иностранных наёмников ВСУ

Российские войска за прошедшие сутки поразили ключевые объекты энергетической инфраструктуры Украины, задействованные в обеспечении военно-промышленного комплекса, а также хранилища горючего и места размещения подразделений ВСУ и иностранных наёмников.

Как сообщили в Минобороны РФ, удары наносились силами оперативно-тактической авиации, ракетных войск, артиллерии и ударных беспилотников. Всего поражение было зафиксировано в 153 районах.

«Нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу ВПК Украины, хранилищам горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников», — заявили в военном ведомстве.

Ранее президент России Владимир Путин признался, что гордится участниками специальной военной операции. В рамках церемонии, посвящённой присвоению званий Героя России участникам специальной военной операции, лидер РФ поблагодарил военнослужащих за проявленное мужество и верность Отечеству.