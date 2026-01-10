Украинские лётчики, освоившие истребители F-16, столкнулись с проблемой применения на практике знаний, полученных от инструкторов НАТО. Как сообщает Military Watch Magazine, пилоты ВСУ жалуются, что тактики, которым их обучали в странах альянса, не соответствуют реалиям боевых действий против России.

«Когда мы вернулись с учений и столкнулись с реальностью, мы обнаружили, что тактика, которой нас учили за границей, не совсем применима к этим боевым действиям», — приводят в публикации слова лётчика ВСУ.

Самую серьёзную опасность для боевых самолётов ВСУ представляют российские истребители Су-35, Су-57 и МиГ-31.