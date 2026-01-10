Украинские пилоты F-16 подняли переполох из-за угрозы со стороны «сушек» по вине НАТО
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ranchorunner
Украинские лётчики, освоившие истребители F-16, столкнулись с проблемой применения на практике знаний, полученных от инструкторов НАТО. Как сообщает Military Watch Magazine, пилоты ВСУ жалуются, что тактики, которым их обучали в странах альянса, не соответствуют реалиям боевых действий против России.
«Когда мы вернулись с учений и столкнулись с реальностью, мы обнаружили, что тактика, которой нас учили за границей, не совсем применима к этим боевым действиям», — приводят в публикации слова лётчика ВСУ.
Самую серьёзную опасность для боевых самолётов ВСУ представляют российские истребители Су-35, Су-57 и МиГ-31.
Ранее стало известно, что за минувший год российские системы ПВО и ВКС ликвидировали как минимум 19 истребителей Воздушных сил Украины. В частности, было сбито восемь самолётов Су-27 и десять МиГ-29.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.