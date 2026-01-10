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Опубликовано 10 января, 12:21

Украинские пилоты F-16 подняли переполох из-за угрозы со стороны «сушек» по вине НАТО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ranchorunner

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ranchorunner

Украинские лётчики, освоившие истребители F-16, столкнулись с проблемой применения на практике знаний, полученных от инструкторов НАТО. Как сообщает Military Watch Magazine, пилоты ВСУ жалуются, что тактики, которым их обучали в странах альянса, не соответствуют реалиям боевых действий против России.

«Когда мы вернулись с учений и столкнулись с реальностью, мы обнаружили, что тактика, которой нас учили за границей, не совсем применима к этим боевым действиям», — приводят в публикации слова лётчика ВСУ.

Самую серьёзную опасность для боевых самолётов ВСУ представляют российские истребители Су-35, Су-57 и МиГ-31.

Румыния подняла истребители F-16 у границы с Украиной из-за воздушной тревоги
Румыния подняла истребители F-16 у границы с Украиной из-за воздушной тревоги

Ранее стало известно, что за минувший год российские системы ПВО и ВКС ликвидировали как минимум 19 истребителей Воздушных сил Украины. В частности, было сбито восемь самолётов Су-27 и десять МиГ-29.

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Александра Мышляева
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