Путин внёс в Госдуму законопроекты о взыскании алиментов в странах СНГ

Президент РФ Владимир Путин внёс на рассмотрение Госдумы законопроекты, которые упростят взыскание алиментов за границей. Документы о ратификации протоколов касаются принудительного исполнения судебных решений о взыскании алиментов на детей в странах Содружества Независимых Государств (СНГ).

Протоколы, которые подписала Россия в мае 2025 года, вносят изменения в действующие Конвенции о правовой помощи между странами СНГ. Их цель — чётко закрепить на международном уровне механизмы, которые позволят взыскивать алименты с родителей, проживающих в другом государстве Содружества.

Ранее правозащитный центр «Сорок сороков» обратился в Госдуму с просьбой рассмотреть возможность выплачивать алименты не только деньгами, но и имуществом, продуктами, а также путём оплаты обучения и лечения ребёнка. По оценке представителей общественных организаций, такая мера повысит открытость системы и окажет поддержку тем плательщикам алиментов, которые объективно лишены возможности производить денежные переводы.