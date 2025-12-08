Путин в Индии
8 декабря, 09:28

В России хотят разрешить выплачивать алименты продуктами и одеждой

Обложка © ТАСС / Евгений Разумный

Правозащитный центр «Сорок сороков» обратился в Госдуму с просьбой рассмотреть возможность выплачивать алименты путём предоставления имущества, продуктов питания, оплаты обучения и лечения ребёнка. Обращение есть в распоряжении Life.ru.

По мнению общественников, такая мера позволит сделать систему уплаты и траты алиментов более прозрачной, а также облегчит жизнь родителю, который не имеет возможности оплатить алименты в денежной форме.

«Плательщик алиментов, добросовестно исполняющий свои обязанности, лишён возможности получать хотя бы минимальную информацию о целевом использовании средств на потребности ребёнка, что зачастую приводит к спорам и недоверию. Вторая проблема — ограниченность форм исполнения алиментных обязательств. Действующее законодательство в приоритете закрепляет денежную форму алиментов. Однако в условиях экономической нестабильности или при наличии у плательщика возможности обеспечить ребёнка продуктами питания, одеждой, школьными принадлежностями непосредственно гибкий подход мог бы стать важным инструментом реального обеспечения потребностей ребёнка», — объяснили в центре «Сорок сороков».

Общественники просят внести изменения в Семейный кодекс и Федеральный закон «Об исполнительном производстве» в части введения специального целевого банковского счёта для получения алиментов и возможности уплаты алиментов в натуральной форме по соглашению сторон.

