Фиксируем свидетельства роскоши: Life.ru выяснил, как добиться справедливых алиментов от бизнесмена

Получение справедливых алиментов на ребёнка — право, гарантированное законом. Однако когда отец — успешный бизнесмен, задача усложняется. Реальные доходы часто скрыты за сложной структурой компаний, офшорами, номинальными владельцами активов и минимальными «белыми» зарплатами. Адвокат Гюзель Пушкарёва рассказала Life.ru, как нужно действовать в подобной ситуации, чтобы не оставить ребёнка без должного содержания.

Ключевая задача заключается в том, чтобы доказать реальный уровень дохода отца. Эксперт пояснила, что бизнесмены редко получают доход в виде простой зарплаты, их прибыль аккумулируется в компаниях, тратится на бизнес-расходы (дорогие автомобили, аренда элитного жилья, представительские нужды), выводится через дивиденды или вовсе маскируется.

Собирайте все возможные доказательства реального благосостояния: документы о владении недвижимостью (росреестр), дорогими автомобилями (ГИБДД), яхтами, акциями компаний. Фиксируйте свидетельства роскошного образа жизни (фото, видео, свидетельские показания о поездках, ресторанах, дорогих покупках). Любые упоминания в СМИ о его бизнесе, доходах, сделках. Выписки по банковским счетам, если есть доступ, или запрос через суд. Адвокат Гюзель Пушкарёва.

Эффективным инструментом для доказательства реального благосостояния может послужить судебная финансовая экспертиза. В случае её назначения эксперт-экономист проанализирует финансовую отчётность компаний, где ответчик является учредителем/бенефициаром, движение денежных средств, его личные траты, рыночную стоимость активов. На основе этого рассчитывается реальная платежеспособность. Экспертиза может выявить схемы сокрытия доходов. Также собеседница Life.ru рекомендует ходатайствовать об истребовании документов у налоговой, банков, регистрирующих органов документов, подтверждающих доходы и активы ответчика.

«Рассматривайте вариант взыскания в твёрдой денежной сумме (ТДС). Если доход нерегулярен или скрыт, суд чаще всего назначает алименты именно в ТДС, кратной величине прожиточного минимума на ребёнка в регионе (ст. 83 СК РФ). Размер определяется исходя из доказанного уровня жизни отца и необходимости сохранения ребёнку прежнего уровня обеспечения», — уточняет специалист.

Эксперт советует не пренебрегать услугами юристов. Дела против предпринимателей обычно требуют обширных знаний в области корпоративного права, финансового анализа, налогового законодательства и процессуальных нюансов. Самостоятельно противостоять ресурсам и юридическим командам оппонента практически невозможно.

Добиться справедливых алиментов от бизнесмена — сложный, но реальный путь. Это потребует терпения, подготовки, сбора убедительных доказательств, а также привлечения опытного юриста, который специализируется на сложных взысканиях. Пушкарёва отмечает, что суды всё чаще принимают решения в пользу ребёнка даже в ситуациях, когда доходы отца искусственно занижены. В подобных делах главными союзниками матери будут служить настойчивость и грамотная юридическая стратегия.