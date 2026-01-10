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Опубликовано 10 января, 20:21

Запуски БПЛА по Воронежу производились из Черниговской области Украины

Запуски беспилотников, которыми атаковали Воронеж, могли выполняться с территории Черниговской области Украины. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, для удара использовались БПЛА типа «Чаклун-В». Утверждается, что они были оснащены боевой частью массой около 20 кг и поражающими элементами — 6-мм шариками.

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Напомним, над Воронежем силы ПВО обнаружили и нейтрализовали около десяти беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев. Не обошлось без пострадавших: обломками ранены два человека — у мужчины осколочные ранения, у женщины травма головы. Также фиксируются последствия на земле. Повреждены остекление и фасады в трёх жилых многоэтажках и в одном строящемся доме. В одной из квартир произошло возгорание, но пожар уже потушили. Кроме того, пострадал как минимум один автомобиль.

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Обложка © SHOT

Николь Вербер
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