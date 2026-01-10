Силы ПВО уничтожили 33 БПЛА за три часа, 17 — в Воронежской области

Российские системы ПВО вечером в субботу, 10 января, отразили массированную атаку украинских беспилотников сразу в нескольких регионах. С 20:00 до 23:00 по московскому времени 10 января дежурные расчёты перехватили и уничтожили 33 БПЛА самолётного типа, сообщили в Минобороны России.

Основной удар пришёлся на Воронежскую область — там сбили 17 дронов. Ещё восемь беспилотников уничтожили в Курской области, пять — над Брянской, три — в небе над Белгородской областью. Все цели были ликвидированы средствами противовоздушной обороны.

Ранее Life.ru писал, что в результате массированной атаки беспилотников на Воронеж пострадали два человека. Обломками дронов были повреждены жилые дома, автомобиль и строящееся здание, в одной из квартир произошло возгорание, которое оперативно потушили. Власти призвали жителей не публиковать фото и видео последствий работы ПВО и напомнили об опасности приближения к обломкам.