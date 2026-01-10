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Опубликовано 10 января, 20:58

Силы ПВО уничтожили 33 БПЛА за три часа, 17 — в Воронежской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Российские системы ПВО вечером в субботу, 10 января, отразили массированную атаку украинских беспилотников сразу в нескольких регионах. С 20:00 до 23:00 по московскому времени 10 января дежурные расчёты перехватили и уничтожили 33 БПЛА самолётного типа, сообщили в Минобороны России.

Основной удар пришёлся на Воронежскую область — там сбили 17 дронов. Ещё восемь беспилотников уничтожили в Курской области, пять — над Брянской, три — в небе над Белгородской областью. Все цели были ликвидированы средствами противовоздушной обороны.

Запуски БПЛА по Воронежу производились из Черниговской области Украины
Запуски БПЛА по Воронежу производились из Черниговской области Украины

Ранее Life.ru писал, что в результате массированной атаки беспилотников на Воронеж пострадали два человека. Обломками дронов были повреждены жилые дома, автомобиль и строящееся здание, в одной из квартир произошло возгорание, которое оперативно потушили. Власти призвали жителей не публиковать фото и видео последствий работы ПВО и напомнили об опасности приближения к обломкам.

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Юния Ларсон
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