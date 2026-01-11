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Опубликовано 11 января, 04:42

Российские артиллеристы за два выстрела уничтожили бронетранспортёр MaxxPro ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photoframe123

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photoframe123

Артиллеристы 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» уничтожили бронетранспортёр MaxxPro ВСУ на Красноармейском направлении. Как сообщили в Минобороны РФ, расчёт 130-миллиметровой пушки М-46 за два выстрела полностью уничтожил боевую машину, сорвав попытку противника доставить живую силу и боекомплект к линии соприкосновения.

Информация о движении бронетранспортёра поступила от подразделений беспилотных систем разведки. Уничтожение MaxxPro стало частью системной работы российской артиллерии по нейтрализации попыток ВСУ укрепить позиции на Красноармейском направлении, подчеркнули в военном ведомстве.

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Ранее Life.ru писал, что ВС РФ впервые уничтожили украинскую РСЗО «Буран», подтвердив эффективность действий артиллерии в зоне специальной военной операции.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Юния Ларсон
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