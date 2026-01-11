Артиллеристы 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» уничтожили бронетранспортёр MaxxPro ВСУ на Красноармейском направлении. Как сообщили в Минобороны РФ, расчёт 130-миллиметровой пушки М-46 за два выстрела полностью уничтожил боевую машину, сорвав попытку противника доставить живую силу и боекомплект к линии соприкосновения.

Информация о движении бронетранспортёра поступила от подразделений беспилотных систем разведки. Уничтожение MaxxPro стало частью системной работы российской артиллерии по нейтрализации попыток ВСУ укрепить позиции на Красноармейском направлении, подчеркнули в военном ведомстве.

Ранее Life.ru писал, что ВС РФ впервые уничтожили украинскую РСЗО «Буран», подтвердив эффективность действий артиллерии в зоне специальной военной операции.