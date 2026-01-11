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Опубликовано 11 января, 10:21

«Азов»* сдал позиции и отступил после разгрома в ожесточённой битве с Армией России

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Военнослужащие российской группировки «Центр» в ходе боевых действий одержали победу над бойцами запрещённой в РФ террористической бригады «Азов»*. Об этом сообщили представители Министерства обороны Российской Федерации в официальном телеграм-канале ведомства.

Нашим бойцам удалось в ожесточённой битве улучшить тактическое положение. Их действиями был нанесён урон по личному составу и вооружению целого ряда украинских формирований, включая три тяжёлые механизированные, две механизированные, пехотную, аэромобильную и две десантно-штурмовые бригады, а также два штурмовых полка, четыре бригады национальной гвардии и спецподразделение «Азов»*.

В Минобороны уточнили, что успешные действия велись на территории Донецкой и Днепропетровской областей.

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Новости СВО. ВС РФ окружают Святогорск, «Восток» продвигается к Покровскому, мэр Львова шокирован ударом «Орешника», 11 января

Ранее пленный азовец* рассказал, как российский солдат Док спас его от гибели. Украинский военнопленный Дмитрий Лысокобылко публично поблагодарил российских военнослужащих за спасение своей жизни и гуманное обращение.

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* Организация признана террористической и запрещена в РФ.

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Вероника Бакумченко
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