ВСУ провалили «пиар-захват» Купянска – дрон с флагом Украины взорвали над мэрией

Военные ВСУ предприняли попытку обозначить своё «присутствие» в Купянске с помощью беспилотника, однако акция с дистанционной установкой флага Украины на здание мэрии завершилась грандиозной неудачей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Наши бойцы сорвали попытку ВСУ установить флаг на администрации Купянска. Видео © Telegram / ПТИЦИН \ KCAE

«Не имея возможности пробиться в город Купянск Харьковской области, ВСУ предприняли безуспешную попытку установки при помощи БПЛА украинского флага на здании городской администрации», — рассказали в МО о провальном «пиар-захвате».

Украинская сторона попыталась установить флаг на здании городской администрации Купянска при помощи беспилотного летательного аппарата. Российские силы своевременно обнаружили БПЛА, после чего он был уничтожен вместе с флагом.

Ранее в Купянске Харьковской области с 1 по 6 января войска беспилотных систем Армии России уничтожили до 70 единиц техники ВСУ. Ударами дронов были поражены два танка, артиллерийские орудия и восемь боевых бронированных машин.