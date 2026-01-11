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Опубликовано 11 января, 10:25
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ВСУ провалили «пиар-захват» Купянска – дрон с флагом Украины взорвали над мэрией

Наши бойцы сорвали попытку ВСУ установить флаг на администрации Купянска. Обложка © Telegram / ПТИЦИН \ KCAE

Наши бойцы сорвали попытку ВСУ установить флаг на администрации Купянска. Обложка © Telegram / ПТИЦИН \ KCAE

Военные ВСУ предприняли попытку обозначить своё «присутствие» в Купянске с помощью беспилотника, однако акция с дистанционной установкой флага Украины на здание мэрии завершилась грандиозной неудачей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Наши бойцы сорвали попытку ВСУ установить флаг на администрации Купянска. Видео © Telegram / ПТИЦИН \ KCAE

«Не имея возможности пробиться в город Купянск Харьковской области, ВСУ предприняли безуспешную попытку установки при помощи БПЛА украинского флага на здании городской администрации», — рассказали в МО о провальном «пиар-захвате».

Украинская сторона попыталась установить флаг на здании городской администрации Купянска при помощи беспилотного летательного аппарата. Российские силы своевременно обнаружили БПЛА, после чего он был уничтожен вместе с флагом.

Новости СВО. ВС РФ окружают Святогорск, «Восток» продвигается к Покровскому, мэр Львова шокирован ударом «Орешника», 11 января
Новости СВО. ВС РФ окружают Святогорск, «Восток» продвигается к Покровскому, мэр Львова шокирован ударом «Орешника», 11 января

Ранее в Купянске Харьковской области с 1 по 6 января войска беспилотных систем Армии России уничтожили до 70 единиц техники ВСУ. Ударами дронов были поражены два танка, артиллерийские орудия и восемь боевых бронированных машин.

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Милена Скрипальщикова
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