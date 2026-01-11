Украинские военные по ошибке открыли огонь по подразделениям собственного 425-го отдельного штурмового полка в Запорожской области. Об этом ТАCС сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, украинские военные приняли солдат полка за российских военнослужащих.

По словам Кимаковского, инцидент произошёл после вывода подразделений ВСУ из населённого пункта Святопетровка в Запорожской области. В ходе передислокации украинские военные попали под удар собственных сил, которые ошибочно идентифицировали их как российских военнослужащих. Данные о потерях официально не раскрываются.

Ранее сообщалось о серьёзных потерях ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр». Там уничтожены бронетранспортёр VAB производства Франции, боевая машина пехоты Bradley американского производства, 155-мм САУ AS-90 из Великобритании, а также пять боевых бронированных машин, 12 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. Общие потери личного состава украинских войск превысили 400 человек.