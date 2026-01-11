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Опубликовано 11 января, 10:11

ВСУ за сутки лишились французского VAB, американского Bradley и сотен бойцов

Обложка © Wikipedia / Віталій Павленко

Обложка © Wikipedia / Віталій Павленко

В зоне ответственности группировки «Центр» ВСУ понесли серьёзные потери: уничтожены бронетранспортер VAB производства Франции, техника США и Великобритании, а также более 400 военнослужащих, сообщили в Минобороны России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Потери противника составили свыше 400 военнослужащих, боевая машина Bradley, 5 боевых бронированных машин, 12 автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка AS-90 и станция радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении.

ВСУ потеряли значительное количество техники и личного состава. Среди уничтоженных единиц — бронетранспортер VAB производства Франции и боевые машины других стран.

Российские артиллеристы за два выстрела уничтожили бронетранспортёр MaxxPro ВСУ
Российские артиллеристы за два выстрела уничтожили бронетранспортёр MaxxPro ВСУ

Ранее сообщалось, что артиллеристы российской группировки войск «Восток» нанесли удары по опорным пунктам ВСУ в Запорожской области. Разведка с помощью БПЛА зафиксировала разветвлённую сеть замаскированных укреплений, которые противник пытался усилить для сдерживания продвижения российских штурмовых подразделений.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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