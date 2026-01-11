В зоне ответственности группировки «Центр» ВСУ понесли серьёзные потери: уничтожены бронетранспортер VAB производства Франции, техника США и Великобритании, а также более 400 военнослужащих, сообщили в Минобороны России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Потери противника составили свыше 400 военнослужащих, боевая машина Bradley, 5 боевых бронированных машин, 12 автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка AS-90 и станция радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении.

ВСУ потеряли значительное количество техники и личного состава. Среди уничтоженных единиц — бронетранспортер VAB производства Франции и боевые машины других стран.

Ранее сообщалось, что артиллеристы российской группировки войск «Восток» нанесли удары по опорным пунктам ВСУ в Запорожской области. Разведка с помощью БПЛА зафиксировала разветвлённую сеть замаскированных укреплений, которые противник пытался усилить для сдерживания продвижения российских штурмовых подразделений.