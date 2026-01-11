Артиллеристы группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение украинским опорным пунктам в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. Разведка с помощью БПЛА зафиксировала разветвленную сеть замаскированных фортификационных сооружений, которые противник пытался усилить для сдерживания продвижения российских штурмовых подразделений.

По данным ведомства, удары артиллерии сорвали попытку укрепления обороны и ротацию украинских войск. FPV-дроны поразили колонну с украинской пехотой и полевые укрепления на маршрутах движения техники.

В то же время сапёры новороссийских десантников продолжают разминировать дороги и обеспечивать безопасность подходов к линии фронта.

Ранее Life.ru писал, что артиллеристы 114-й отдельной гвардейской бригады уничтожили бронетранспортёр MaxxPro ВСУ на Красноармейском направлении, сорвав попытку противника доставить боекомплект и личный состав на линию соприкосновения.