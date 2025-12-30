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Опубликовано 30 декабря 2025, 09:05

Остались там навсегда: Российские военные уничтожили в Димитрове до трёх батальонов ВСУ

При освобождении Димитрова было уничтожено до трёх батальонов ВСУ

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

В освобождённом Димитрове (украинское название — Мирноград) в ДНР были разгромлены крупные силы ВСУ. Как рассказал ТАСС штурмовик Самир Гашимов из группировки войск «Центр», численность противника там составляла до трёх батальонов.

«Два-три батальона примерно, по моей оценке. И там они остались уже навсегда, все уничтожены», — заявил военнослужащий.

Боец Гашимов: Удар ВСУ по жилому дому в Димитрове унёс жизни более 10 человек
Боец Гашимов: Удар ВСУ по жилому дому в Димитрове унёс жизни более 10 человек

Напомним, 27 декабря президенту России Владимиру Путину доложили о взятии Димитрова. Глава государства поблагодарил военных за освобождение населённого пункта. Позже президент пообщался с военнослужащими. Российские штурмовики рассказали, что громили ВСУ в Димитрове их же оружием.

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Никита Никонов
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