В освобождённом Димитрове (украинское название — Мирноград) в ДНР были разгромлены крупные силы ВСУ. Как рассказал ТАСС штурмовик Самир Гашимов из группировки войск «Центр», численность противника там составляла до трёх батальонов.

«Два-три батальона примерно, по моей оценке. И там они остались уже навсегда, все уничтожены», — заявил военнослужащий.

Напомним, 27 декабря президенту России Владимиру Путину доложили о взятии Димитрова. Глава государства поблагодарил военных за освобождение населённого пункта. Позже президент пообщался с военнослужащими. Российские штурмовики рассказали, что громили ВСУ в Димитрове их же оружием.