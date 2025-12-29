Во время штурма города Димитров (Мирноград) в Донецкой народной республике российские штурмовики захватили важные трофеи — склады вооружённых сил Украины, забитые боеприпасами и продовольствием. Об этом рассказал рассказал пулемётчик 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» Андрей Хотенков в видеообращении Минобороны.

«С БК (боекомплектом — Прим. Life.ru), с провизией проблем у нас не было. Мы когда закатились на точку изначально, мы везли запас БК с собой. Была с собой провизия и на точку, на которую закатились, там у них (ВСУ — Прим. Life.ru) был хороший склад с провизией… Хороший склад с БК там был, поэтому проблем с этим не было», — сообщил гвардии рядовой.

По его словам, это позволило обеспечить подразделение необходимым снабжением, а также наладить регулярный подвоз. Наши бойцы брали в клещи позиции противника, не оставляя ему ни единого шанса для манёвра, методично уничтожали на поле боя западную технику и вооружение ВСУ. Пулемётчик также рассказал, что российские военнослужащие при освобождении Димитрова ДНР делали всё возможное, чтобы не подвергать опасности мирных жителей, в то время как ВСУ использовали их как живой щит. Именно поэтому гражданские старались попасть под защиту российских военных.

Ранее Генеральный штаб ВСУ резко отреагировал на российские заявления об освобождении Гуляйполя и Димитрова, придерживаясь традиционной позиции, что города не потеряны. Командующий штурмовыми войсками подчеркнул, что ситуация в Гуляйполе складывается неблагоприятно, а украинские подразделения в тяжёлом положении.