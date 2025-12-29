По свидетельству российского военнослужащего, при отступлении из города Димитров в ДНР украинские подразделения наносили удары по жилым кварталам, что привело к гибели гражданских лиц. Об этом рассказал ТАСС штурмовик 1435-го мотострелкового полка Самир Гашимов.

«При отходе они разрушали город сильно, уничтожали жилые постройки. Было немало историй, когда они при отходе просто работали по домам, в которых прятались гражданские. Дронами, артиллерией работали целенаправленно. <...> Из-за таких ударов погибло, ну, при мне, то есть то, что я видел, более 10 человек», — рассказал собеседник агентства.

Он сообщил, что отходящие формирования Вооружённых сил Украины (ВСУ) целенаправленно разрушали городскую инфраструктуру и жилые дома, в том числе с применением артиллерии и беспилотников. По словам военнослужащего, из-за таких ударов, по лично увиденным им фактам, погибло более десяти мирных жителей, которые укрывались в зданиях. Российские подразделения, по его словам, после взятия территории занимались разбором завалов в поисках выживших.

Ранее в Генштабе ВСУ остро отреагировали на заявления России об освобождении Гуляйполя и Димитрова. Украинская сторона, традиционно, утверждает, что города не потеряны, хотя и признаёт тяжелую ситуацию. Командующий штурмовыми войсками ВСУ Валерий Манько подчеркнул, что в Гуляйполе ситуация развивается неблагоприятно, а украинские силы находятся в тяжёлом положении.