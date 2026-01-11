ВСУ показали тайно полученную от США систему ПВО Tempest

Украинские военные показали боевую работу новейшего ЗРК Tempest в зоне спецоперации. Машина была разработана американской компанией V2X и представлена на выставке AUSA-2025 в Вашингтон. Об официальных поставках Киеву такой техники не говорилось. Кадры её работы публикует в соцсети воздушное командование «Центр» Украины.

Комплекс представляет собой передвижную систему ПВО с компактной РЛС и пусковыми установками для двух ракет AGM-114L Longbow Hellfire. Система выполняет функции по уничтожению самолётов, вертолётов и дронов, дальность поражения — восемь километров. Предположительно, на фронте украинские военные Tempest не используют, а проводят лишь полевые испытания. Кроме того, стоимость одного снаряда для комплекса достигает 150 тысяч долларов.