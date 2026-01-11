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Регион
Опубликовано 11 января, 15:59
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ВСУ показали тайно полученную от США систему ПВО Tempest

Обложка © Telegram / Военный Осведомитель

Обложка © Telegram / Военный Осведомитель

Украинские военные показали боевую работу новейшего ЗРК Tempest в зоне спецоперации. Машина была разработана американской компанией V2X и представлена на выставке AUSA-2025 в Вашингтон. Об официальных поставках Киеву такой техники не говорилось. Кадры её работы публикует в соцсети воздушное командование «Центр» Украины.

ЗРК Tempest на вооружении ВСУ. Фото © украинское воздушное командование «Центр»

ЗРК Tempest на вооружении ВСУ. Фото © украинское воздушное командование «Центр»

Комплекс представляет собой передвижную систему ПВО с компактной РЛС и пусковыми установками для двух ракет AGM-114L Longbow Hellfire. Система выполняет функции по уничтожению самолётов, вертолётов и дронов, дальность поражения — восемь километров. Предположительно, на фронте украинские военные Tempest не используют, а проводят лишь полевые испытания. Кроме того, стоимость одного снаряда для комплекса достигает 150 тысяч долларов.

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Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер после парижской встречи «коалиции желающих» сообщил о намерении Лондона и Парижа развернуть военные базы по всей Украине в случае прекращения огня. Также страны намерены разместить там охраняемые склады для техники ВСУ.

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Татьяна Миссуми
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