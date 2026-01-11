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Опубликовано 11 января, 11:38
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В Китае заявили о новом этапе конфликта на Украине после удара «Орешником» в «сердце ВСУ»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Удар российской ракетой «Орешник» по объектам во Львовской области ознаменовал начало нового этапа в украинском конфликте. Эта атака показала, что безопасность Западной Украины является иллюзорной, и стала чётким сигналом для НАТО, считают китайские журналисты издания Sohu.

«Можно сказать, что Львов — это логистическое сердце ВСУ. Являясь воротами в Западную Украину, он стал первой остановкой для западных поставок», — пишет Sohu.

Аналитики Sohu полагают, что целью удара стали не только логистические объекты, но и важная украинская инфраструктура, повреждение которой осложнит ситуацию в зимний период. Китайские эксперты подчёркивают, что это серьёзно подорвало волю к сопротивлению украинского населения в условиях низких температур.

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Напомним, что представители Украины обратились в ООН сразу после удара российской ракеты «Орешник» по Львовской области. А Sky News включил большую часть Европы в зону поражения новейшего оружия РФ. Позже, 10 января, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал видео январского удара комплексом «Орешник» и назвал его предупреждением для европейских лидеров, продвигающих идею ввода войск НАТО на Украину.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Антон Голыбин
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