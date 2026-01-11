Удар российской ракетой «Орешник» по объектам во Львовской области ознаменовал начало нового этапа в украинском конфликте. Эта атака показала, что безопасность Западной Украины является иллюзорной, и стала чётким сигналом для НАТО, считают китайские журналисты издания Sohu .

Аналитики Sohu полагают, что целью удара стали не только логистические объекты, но и важная украинская инфраструктура, повреждение которой осложнит ситуацию в зимний период. Китайские эксперты подчёркивают, что это серьёзно подорвало волю к сопротивлению украинского населения в условиях низких температур.