ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 января, 00:30

Глава Минобороны Британии едва не попал под удар «Орешника» под Львовом

Обложка © Х / johnhealey_mp

Обложка © Х / johnhealey_mp

Министр обороны Великобритании Джон Хили оказался рядом с местом удара ракеты «Орешник» во время поездки на Украину. Об этом сообщил британский таблоид The Sun, ссылаясь на источники.

По данным издания, инцидент произошёл в районе Львова, где в момент ракетной опасности поезд с британским министром был вынужден экстренно остановиться.

Хили направлялся в Киев для обсуждения передачи Украине новых баллистических ракет большой дальности Nightfall, которые пока находятся в стадии разработки.

«А Британия всплывёт?» В СПЧ жёстко поставили на место Хили после слов о похищении Путина
«А Британия всплывёт?» В СПЧ жёстко поставили на место Хили после слов о похищении Путина

Ранее Life.ru писал, что лидер ЛДПР Леонид Слуцкий жёстко раскритиковал Джона Хили за заявления о якобы возможном похищении президента России Владимира Путина. Политик назвал слова британского министра «галлюцинациями» и прямым покушением на суверенитет РФ. По его мнению, Хили «для смелости позаимствовал у Зеленского бодрящий белый порошок» и начал публично нести опасный политический бред.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Великобритания
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar