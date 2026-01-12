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Опубликовано 12 января, 04:38

Силы ПВО за ночь сбили 13 украинских дронов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

За прошедшую ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, четыре дрона были сбиты над Ростовской областью. Ещё по два — над Крымом, Адыгеей, Курской областью и над акваторией Чёрного моря. Один беспилотник уничтожили над Воронежской областью.

Новости СВО. ВС РФ освободили Белогорье и Приморское, диверсанты ВСУ бежали из Купянска, Киев и Вашингтон подпишут новое соглашение, 12 января
Новости СВО. ВС РФ освободили Белогорье и Приморское, диверсанты ВСУ бежали из Купянска, Киев и Вашингтон подпишут новое соглашение, 12 января

Ранее российские военные нанесли удары по предприятиям оборонной промышленности Украины и ряду объектов инфраструктуры. Поражение обеспечили оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, а также ракетные войска и артиллерия. Целями стали заводы украинского ВПК, объекты энергетики и транспортные узлы, которые используются для обеспечения нужд ВСУ.

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Николь Вербер
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