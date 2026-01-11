Российские военные поразили предприятия оборонной промышленности и объекты инфраструктуры Украины. Данная информация была распространена в официальном сообщении Минобороны России.

Поражение было нанесено силами оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, а также ракетных войск и артиллерии. Целями, согласно сводке МО от 11 января, стали заводы украинского военно-промышленного комплекса, объекты энергетики и транспортные узлы, которые используются для нужд ВСУ.

Кроме того, ударам подверглись районы временного размещения украинских военных формирований и иностранных наёмников, всего поражение нанесено по 149 различным направлениям.

Ранее сообщалось, что артиллеристы российской группировки войск «Восток» нанесли удары по опорным пунктам ВСУ в Запорожской области. Разведка с помощью БПЛА зафиксировала разветвлённую сеть замаскированных укреплений, которые противник пытался усилить для сдерживания продвижения российских штурмовых подразделений.