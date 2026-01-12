Россиянам могут отменить визы для въезда в несколько стран Африки

Россиянам в ближайшее время могут отменить визы для поездок в некоторые страны Африки. Об этом со ссылкой на источники в Госдуме сообщает сайт mk.ru.

В список потенциальных безвизовых направлений для россиян, по данным издания, входят Зимбабве, Замбия, Мозамбик и Королевство Эсватини (бывший Свазиленд). Это решение рассматривается как часть усиления политического и экономического сотрудничества с континентом.

В комитете Госдумы по международным делам подтвердили, что Африка не является массовым туристическим направлением, однако интерес к ней со стороны российских путешественников стабильно есть и растёт.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди после переговоров с президентом России Владимиром Путиным лично анонсировал скорое введение 30-дневных электронных виз для российских туристов. Этот шаг направлен на укрепление культурных и туристических обменов между двумя стратегическими партнёрами. Таким образом, география безвизовых и упрощённых поездок для россиян расширяется как в сторону Африки, так и в сторону Азии.