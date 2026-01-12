Российские боевые уставы и военные доктрины нуждаются в срочном пересмотре после завершения конфликта. Об этом заявил военный аналитик, полковник Генштаба в отставке Андрей Демуренко.

По его словам, это стандартная практика после крупных войн, так было и в СССР в 1920-е годы после Гражданской и Первой мировой войн. В интервью «Ленте.ру» Демуренко раскритиковал консервативную часть генералитета, верящую в возвращение к войнам прошлого века.

«Нам нужен такой же процесс: всесторонний анализ, формирование рекомендаций, затем реформа. На этой основе следует пересмотреть все доктрины, включая глобальную», — подчеркнул эксперт.

Эксперт уверен, что доктрина будущего должна строиться на болезненных, но актуальных уроках современной войны, а не на устаревших принципах.

Этот акцент на реформе и новейших средствах борьбы актуален и для текущих реалий. Ранее корпорация «Ростех» сообщила, что российские войска начали получать новые высокоэффективные антидроновые патроны IGLA 100. Поражение БПЛА достигается за счёт уникального снаряда из твёрдого сплава на основе вольфрама, никеля и железа. Таким образом, анализ опыта и внедрение новых технологий идут параллельно, позволяя не только осмыслить прошедшие бои, но и усилить армию уже сегодня.