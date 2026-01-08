Российские войска начали получать новые антидроновые патроны IGLA 100, разработанные корпорацией «Ростех». Эти боеприпасы обеспечивают эффективное поражение беспилотных летательных аппаратов благодаря уникальной конструкции снаряда из твердосплавного материала на основе вольфрама, никеля и железа. Об этом расказали в пресс-службе корпорации.

ВС РФ получили патроны IGLA 100. Видео © Telegram/ Ростех

Высокая пробивная способность патрона позволяет поражать цели на расстоянии до 100 метров, разрушая ключевые компоненты дронов, такие как двигатели, системы управления и проводку. Патроны показали свою эффективность в реальных условиях, успешно применялись в учебных стрельбах и оперативно переданы в подразделения вооруженных сил. Производство IGLA 100 налажено серийно, что подтверждает готовность оборонной отрасли своевременно реагировать на современные угрозы.

Ранее Life.ru писал, что ВС РФ впервые уничтожили украинскую РСЗО «Буран» в зоне СВО. По сведениям МО, противник в зоне ответственности войск группировки «Центр» потерял более 425 военнослужащих, один танк Leopard производства ФРГ, девять боевых бронированных машин, 11 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.