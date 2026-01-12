ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 января, 07:41

Кулеба ожидает возобновления переговоров по Украине в феврале

Обложка © TACC / AP / Stephanie Scarbrough

Обложка © TACC / AP / Stephanie Scarbrough

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба описал предполагаемый график оживления переговорного процесса по украинскому урегулированию, указав на его периодичность.

По его утверждению, первый значительный импульс в переговорной сфере должен проявиться в конце февраля. Кулеба продолжил, отметив, что после этого ожидается краткосрочное «окно» летом, за которым последует новый подъём активности в конце следующей зимы.

В США заявили о срыве мирных переговоров после теракта ВСУ в Хорлах
В США заявили о срыве мирных переговоров после теракта ВСУ в Хорлах

Тем временем специальный посланник США по украинскому урегулированию Стив Уиткофф отметил значительный прогресс в переговорах: лидеры «коалиции желающих» находятся в шаге от заключения исторического соглашения, которое должно обеспечить Украине процветание.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Дмитрий Кулеба
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar