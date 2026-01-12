Кулеба ожидает возобновления переговоров по Украине в феврале

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба описал предполагаемый график оживления переговорного процесса по украинскому урегулированию, указав на его периодичность.

По его утверждению, первый значительный импульс в переговорной сфере должен проявиться в конце февраля. Кулеба продолжил, отметив, что после этого ожидается краткосрочное «окно» летом, за которым последует новый подъём активности в конце следующей зимы.

Тем временем специальный посланник США по украинскому урегулированию Стив Уиткофф отметил значительный прогресс в переговорах: лидеры «коалиции желающих» находятся в шаге от заключения исторического соглашения, которое должно обеспечить Украине процветание.