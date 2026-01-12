Владимир Зеленский внёс в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации ещё на 90 дней — до мая 2026 года. Согласно документам, предлагается продлить оба режима с 3 февраля 2026 года на 90 суток — до 3 мая 2026 года.

Текущий срок действия военного положения и общей мобилизации истекает 3 февраля 2026 года. Подача законопроектов за несколько недель до дедлайна — стандартная процедура, которая позволяет комитету по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотреть документы, а парламенту — проголосовать вовремя.

Это будет уже очередное (по подсчётам — 18-е) продление с февраля 2022 года. Как и в предыдущие разы, ожидается, что Верховная Рада поддержит инициативу президента в ближайшие недели: обычно голосование проходит за несколько дней до истечения текущего срока.

Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский дал поручение Верховной раде подготовить законопроект о возможности организации выборов в условиях военного положения. Инициатива предполагает сжатые сроки организации избирательного процесса, аналогичные тем, что установлены для внеочередных президентских выборов, — не более 60 дней.