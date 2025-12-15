СМИ: Зеленский поручил Раде разработать проект о выборах при военном положении
Главарь киевского режима Владимир Зеленский дал поручение Верховной раде подготовить законопроект о возможности организации выборов в условиях военного положения. Об этом сообщает агентство РБК-Украина со ссылкой на свои источники.
«Зеленский дал поручение депутатам разработать проект закона о возможности проведения выборов во время военного положения», — сказано в материале.
Согласно публикации, инициатива предполагает сжатые сроки организации избирательного процесса, аналогичные тем, что установлены для внеочередных президентских выборов, — не более 60 дней. Однако, как отмечают в издании, даже среди вовлечённых в подготовку документа специалистов возникли серьёзные сомнения относительно практического смысла и перспектив завершения данной работы.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на Украине давно пора провести президентские выборы. По его словам, киевские власти используют военный конфликт как повод для отказа от голосования и сохранения власти. В Кремле тоже указывали, что у Зеленского существуют проблемы с легитимностью и соблюдением норм украинской конституции. В ответ на это главарь киевского режима подчеркнул, что «всегда готов к выборам». Позже он озвучил возможные сроки проведения выборов на Украине.
