СМИ: Зеленский поручил Раде разработать проект о выборах при военном положении

Главарь киевского режима Владимир Зеленский дал поручение Верховной раде подготовить законопроект о возможности организации выборов в условиях военного положения. Об этом сообщает агентство РБК-Украина со ссылкой на свои источники.

«Зеленский дал поручение депутатам разработать проект закона о возможности проведения выборов во время военного положения», — сказано в материале.

Согласно публикации, инициатива предполагает сжатые сроки организации избирательного процесса, аналогичные тем, что установлены для внеочередных президентских выборов, — не более 60 дней. Однако, как отмечают в издании, даже среди вовлечённых в подготовку документа специалистов возникли серьёзные сомнения относительно практического смысла и перспектив завершения данной работы.