15 декабря, 09:10

РБК-Украина: Зеленский имитирует готовность к выборам под давлением Трампа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Владимир Зеленский демонстрирует готовность к проведению президентских выборов на Украине в ответ на давление со стороны президента США Дональда Трампа, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники во власти.

По данным издания, заявления о возможных выборах не означают реальных планов по их проведению и являются скорее реакцией на критику со стороны Вашингтона.

«Вы упрекаете нас в отсутствии выборов — пожалуйста, мы готовы», — так собеседники описали логику Киева. При этом украинские власти, как утверждается, перекладывают ответственность за дальнейшее развитие ситуации на США.

В материале отмечается, что проведение выборов возможно только при существенном снижении боевой активности. «Если хотите выборы — добивайтесь прекращения боевых действий со стороны России», — так, по версии издания, Зеленский выстраивает аргументацию в диалоге с западными партнерами.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на Украине давно пора провести президентские выборы. По его словам, киевские власти используют военный конфликт как повод для отказа от голосования и сохранения власти. В Кремле тоже указывали, что у Зеленского существуют проблемы с легитимностью и соблюдением норм украинской конституции.

Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако их отменили из-за действия военного положения и всеобщей мобилизации. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года, однако в Киеве настаивают на сохранении его легитимности.

Марина Фещенко
