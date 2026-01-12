Зарплата минимум 57 тысяч и жильё за 1%: В Госдуме рассказали о поддержке учителей в 2026 году

В 2026 году для учителей запланирован комплекс мер, направленных на повышение доходов и поддержку, особенно в сельской местности. Об этом Life.ru рассказал депутат Государственной думы, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

По его словам, ключевой инициативой стал внесённый фракцией ЛДПР законопроект об установлении единой минимальной гарантированной ставки учителя на уровне 1,5 МРОТ, что составит около 57 тысяч рублей за 18 часов работы в неделю. Для молодых специалистов предусмотрена ежемесячная надбавка до 50% от оклада в первые три года работы.

Для опытных педагогов основой роста остаётся действующая система надбавок за квалификационную категорию, стаж, учёную степень и звания. Ключевым драйвером увеличения доходов также является дополнительная нагрузка: классное руководство (ежемесячная надбавка 5–10 тысяч рублей), внеурочная деятельность, проверка тетрадей и совмещение должностей. Каплан Панеш Депутат Государственной думы, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам

Особое внимание будет уделено поддержке сельских учителей. С 1 января 2026 года стартует программа, позволяющая им приобрести жильё за 1% от его стоимости с рассрочкой на 10 лет. Также продолжат действовать программа «Земский учитель» с выплатой до двух миллионов рублей, компенсация коммунальных услуг и дополнительные региональные надбавки. Зарплата педагога будет формироваться из базового оклада, компенсационных и стимулирующих выплат.

Ранее сообщалось, что Министерство просвещения России намерено с 2027 года ввести специальный вступительный экзамен для будущих педагогов. Это делается для того, чтобы привлекать более заинтересованных студентов и улучшать качество подготовки учителей, особенно по естественно-научным дисциплинам.