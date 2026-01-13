Её добивался Высоцкий, а она 17 лет ждала другого: трагическая любовь Азы Лихитченко

Представьте себе женщину, чей голос знала вся страна. Миллионы советских граждан каждый вечер садились к телевизорам, чтобы услышать её безупречную дикцию в программе «Время». Аза Лихитченко казалась воплощением элегантности и строгой красоты — идеальной советской телезвездой без единой трещинки в образе. Но за этим безупречным фасадом скрывались история страсти, которая длилась десятилетия, два неудачных брака и отказ от миллиарда рублей ради собственного достоинства. Мы собрали факты о жизни женщины, которая предпочла одиночество компромиссам, и выяснили, почему даже настойчивость самого Высоцкого не могла сломить её верность первой любви.

Студентка, которая свела с ума будущую легенду

Аза Лихитченко и Владимир Высоцкий: история несостоявшегося романа. Фото © Х / Исторические фото

Москва, конец 1950-х. Школа-студия МХАТ — кузница советских театральных талантов. Среди первокурсников выделяется парень с хриплым голосом и горящими глазами — Володя Высоцкий. Он уже тогда притягивает взгляды, но сам смотрит на одну — Азу Лихитченко, красавицу с аристократической внешностью. Девушка его игнорирует, что только разжигает интерес. Апогей наступает во время поездки студентов в колхоз с концертной программой. Выступление затягивается допоздна, ночевать приходится в местной школе. Аза устраивается на топчане в каморке под лестницей.

Засыпает. И тут в дверях возникает Высоцкий с невинным лицом: мол, все места заняты, а у тебя топчан широкий, пусти переночевать. Что делает девушка? Натягивает огромный прорезиненный плащ, заворачивается в него как в кокон и бросает: «Ну, гад, если только попробуешь тронуть — убью!» Ложится к стенке, отворачивается. Высоцкий минут пять ворочается рядом, что-то бубнит себе под нос, потом со вздохом поднимается и уходит на сеновал. Представляете реакцию парня, привыкшего к женскому вниманию? Но Аза была непоколебима. Её сердце принадлежало другому.

Саша Фадеев — любовь, которая не отпускала 17 лет

История любви Азы Лихитченко и Александра Фадеева длиною в жизнь. Фото © Кадр из фильма «Вертикаль», режиссёр Станислав Говорухин / Kinopoisk

Первокурсник Саша появился в жизни Азы как гром среди ясного неба. Сын известного писателя Александра Фадеева и актрисы Ангелины Степановой, он был настолько красив, что девушка буквально потеряла голову. Ей было абсолютно всё равно, чей он сын, — она влюбилась в парня, а не в его фамилию. Проблема оказалась в другом: Саша не умел хранить верность. Он сам признавался, что перед хорошенькими женщинами абсолютно безволен, любая может увести его за собой. Аза мучилась от ревности, плакала ночами, но из других мужчин не подпускала никого — ни Высоцкого, ни остальных поклонников.

Она ждала, когда Фадеев остепенится. Однажды он даже сделал ей предложение! Аза согласилась в счастливом бреду. И что происходит сразу после помолвки? Саша спокойно собирается на встречу с друзьями. На недоумение невесты отвечает: договорённость была заранее, менять планы не собираюсь. Вот тут до Азы наконец дошло: стабильной семейной жизни с ним не будет никогда. Вскоре она узнала, что Фадеев женился на Людмиле Гурченко. Сердце разбито, мечты похоронены. Но история на этом не закончилась — тень первой любви преследовала Азу ещё много лет.

Александр Менделеев — мужчина, который принял её прошлое

Легендарная телеведущая Аза Лихитченко: карьера и личная драма. Фото © ТАСС / Василий Егоров, Алексей Стужин

После краха отношений с Фадеевым Аза встретила другого Александра — Менделеева, журналиста «Известий» и сценариста документального кино. Именно он написал сценарий к фильму «Срочно требуется песня», где прозвучала легендарная композиция Высоцкого «Порвали парус». Ирония судьбы, правда? Менделеев знал о чувствах жены к бывшему возлюбленному, Александру, но терпел. На тумбочке у Азы стояла фотография Фадеева — муж смотрел на неё годами и молчал.

Выбросил снимок только в тот день, когда Аза уехала в роддом рожать их дочь Екатерину. Даже в такой момент он ждал, пока жены не будет дома, чтобы не устраивать скандал. Семнадцать лет Менделеев жил с женщиной, которая любила другого. Семнадцать лет он надеялся, что время залечит раны. Но некоторые раны не заживают никогда. Брак распался. Дочь Екатерина выросла, стала доцентом учебного центра при МГУ, но родители так и не смогли сохранить семью. Слишком много призраков жило в их доме.

Ботвинов и миллиард, от которого она отказалась

Диктор Аза Лихитченко: два брака и отказ от миллиарда при разводе. Фото © РИА Новости / Виталий Арутюнов

Второй муж появился случайно — во время телеинтервью, которое Аза вела вместо заболевшего коллеги. Александр Ботвинов, хирург и главный врач Боткинской больницы, сразу обратил внимание на элегантную телеведущую. Завязался роман, затем брак. Опять семнадцать лет! Словно какое-то проклятие или магическое число. Но этот союз оказался ещё более странным, чем первый. Ботвинов отличался патологической ревностью — при этом сам заводил романы на стороне. Классический двойной стандарт: мне можно, тебе нельзя.

Аза терпела, потому что устала от поисков счастья и просто плыла по течению. За годы брака Ботвинов создал компанию по поставкам медицинского оборудования, которая к моменту развода в 2000 году стоила больше миллиарда рублей. По документам тридцать процентов бизнеса принадлежало Азе — законное право, никаких сомнений. Но она не стала ничего требовать. Взыграла гордость, как она сама говорила. Хотя правильнее сказать, что сработало внутреннее достоинство. Аза не хотела участвовать в дрязгах и делить нажитое. Просто ушла, хлопнув дверью. Без денег, но с чистой совестью.

Голос эпохи и легендарный «самогонный комбайн»

Судьба диктора программы «Время» Азы Лихитченко: любовь без ответа. Фото © РИА Новости / Виталий Арутюнов

Всё это время личная драма разворачивалась за кадром. На экране зрители видели безупречную Азу Лихитченко — диктора программы «Время», лицо советского телевидения. Она вела прямые трансляции с Красной площади, её голос сопровождал закрытие Московской Олимпиады 1980 года. Говорят, среди её поклонников был даже Леонид Брежнев. Двадцать пять лет она оставалась символом стабильности и профессионализма, не допуская ни единой ошибки. Ну почти. Однажды в передаче о достижениях промышленности вместо «самоходный комбайн» Аза произнесла «самогонный комбайн».

Эфир, миллионы зрителей, и такая оговорка! В телецентр тут же посыпались письма с вопросами, где можно достать эту чудо-технику. Аза была в ужасе, но зрители восприняли казус с юмором. Это был единственный прокол за всю её карьеру — что само по себе невероятное достижение. С 1980 года она возглавляла дикторский отдел Центрального телевидения, растила новое поколение. Под её руководством учились многие, включая Екатерину Андрееву, которая потом стала лицом Первого канала. Аза работала на телевидении до 1993 года, пока не решила, что эпоха закончилась.

Одиночество как осознанный выбор

Почему Аза Лихитченко выбрала одиночество после двух браков. Фото © ТАСС / Евгений Стукалин

После развода с Ботвиновым Аза приняла решение, которое многих удивило. Она отказалась от новых отношений. Совсем. Навсегда. Мужчины ухаживали, делали предложения, но она неизменно говорила «нет». Сама объясняла просто: досыта наелась в двух браках. Но на самом деле причина глубже. Азе надоело жить с призраками — с воспоминаниями о Фадееве, который так и не стал её мужем; с чувством вины перед Менделеевым, который любил её больше, чем она его; с разочарованием в Ботвинове, который оказался обычным ревнивцем и бабником.

Она выбрала покой. Одиночество — это не всегда трагедия, иногда это просто честность перед собой. Осенью 2023 года Азу госпитализировали с инфарктом, состояние было тяжёлым. Врачи стабилизировали её, выписали домой. Но время не обманешь. Шестого июля 2024 года на 87-м году жизни Аза Владимировна Лихитченко ушла из жизни. Одна из последних великих дикторов советского телевидения, женщина с трагической историей любви и несгибаемым характером.