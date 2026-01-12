Армия России поразила аэродромы ВСУ и места хранения дронов дальнего действия
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Российские военные нанесли масштабные удары по объектам на Украине в 157 районах. Об этом 12 января сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
По данным ведомства, поражены военные аэродромы, завод по производству и склады с беспилотниками дальнего действия ВСУ. Также удары пришлись на объекты энергетики и логистики, работающие на украинскую армию, и пункты размещения военных формирований и иностранных наемников.
Как заявили в министерстве, для этого была задействована оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия.
Также в Минобороны сегодня сообщили, что российские войска освободили Новобойковское в Запорожской области.
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