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Опубликовано 12 января, 10:19

Российские военные уничтожили истребитель F-16 за 40 секунд

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Российским военнослужащим потребовалось около 40 секунд для уничтожения истребителя F-16 Вооружённых сил Украины, заявил генерал-майор, заслуженный военный лётчик Владимир Попов. Он подчеркнул, что российские солдаты всегда готовы справиться с любой воздушной целью, будь то самолёт или вертолёт противника.

«На это надо было секунд 30-40, потом ещё в течение минуты дали команду на поражение», — цитирует Попова AиФ.

Военный эксперт отметил, что в распоряжении российских военных есть центры по наблюдению за воздушным пространством, которые помогают идентифицировать цели. Это главная сложность операций в воздушном пространстве.

Попов добавил, что комплекс С-300, из которого был сбит F-16, является очень мощным и дальнобойным.

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Напомним, ранее сообщалось, что расчёт российских зенитно-ракетных комплексов С-300 поразил истребитель F-16 Вооружённых сил Украины. Как рассказал командир дивизиона, для этого потребовалось два выстрела после длительной подготовки и выжидания цели. По словам экспертов, С-300 обладает рядом преимуществ, позволяющих эффективно уничтожать современные истребители, включая американские F-16.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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