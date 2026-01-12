Российским военнослужащим потребовалось около 40 секунд для уничтожения истребителя F-16 Вооружённых сил Украины, заявил генерал-майор, заслуженный военный лётчик Владимир Попов. Он подчеркнул, что российские солдаты всегда готовы справиться с любой воздушной целью, будь то самолёт или вертолёт противника.

«На это надо было секунд 30-40, потом ещё в течение минуты дали команду на поражение», — цитирует Попова AиФ.

Военный эксперт отметил, что в распоряжении российских военных есть центры по наблюдению за воздушным пространством, которые помогают идентифицировать цели. Это главная сложность операций в воздушном пространстве.

Попов добавил, что комплекс С-300, из которого был сбит F-16, является очень мощным и дальнобойным.