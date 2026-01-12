Российские военные уничтожили истребитель F-16 за 40 секунд
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images
Российским военнослужащим потребовалось около 40 секунд для уничтожения истребителя F-16 Вооружённых сил Украины, заявил генерал-майор, заслуженный военный лётчик Владимир Попов. Он подчеркнул, что российские солдаты всегда готовы справиться с любой воздушной целью, будь то самолёт или вертолёт противника.
«На это надо было секунд 30-40, потом ещё в течение минуты дали команду на поражение», — цитирует Попова AиФ.
Военный эксперт отметил, что в распоряжении российских военных есть центры по наблюдению за воздушным пространством, которые помогают идентифицировать цели. Это главная сложность операций в воздушном пространстве.
Попов добавил, что комплекс С-300, из которого был сбит F-16, является очень мощным и дальнобойным.
Напомним, ранее сообщалось, что расчёт российских зенитно-ракетных комплексов С-300 поразил истребитель F-16 Вооружённых сил Украины. Как рассказал командир дивизиона, для этого потребовалось два выстрела после длительной подготовки и выжидания цели. По словам экспертов, С-300 обладает рядом преимуществ, позволяющих эффективно уничтожать современные истребители, включая американские F-16.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.