Расчёт ЗРК С-300 российских войск заявил об уничтожении истребителя F-16 ВСУ, по цели были выпущены две ракеты. Об этом рассказал командир зенитно-ракетного дивизиона с позывным Север в материале «Соловьёв Live» — фрагменты показали в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на «России-1».

Военнослужащий уточнил, что истребитель удалось поразить не с первой попытки: «Не с первого выстрела, двумя ракетами по нему работали. То есть первой мы посекли его, второй уже добивали». По его словам, перед боевой работой была длительная подготовка, операцию продумывали заранее: «Ловили, выжидали».

Север также сообщил, что их расчёт получил современный комплекс в декабре 2024 года и за время службы поражал разные типы целей — от беспилотников до ракет ATACMS, реактивных снарядов HIMARS и управляемых авиабомб.

Полковник Алексей Жирков заявил, что российские системы ПВО превосходят западные аналоги. Он назвал Patriot «старой разработкой» и отметил, что российские комплексы, включая С-300В4, «уже опробованы войной» и, по его словам, надёжно прикрывают войска и населённые пункты, работая как по самолётам, так и по высокоточному оружию.

Кстати, в 2025 году украинская авиация потеряла порядка 20 истребителей, в том числе F-16. Зимой 2025-го потери оцениваются в шесть самолётов: в воздушных боях были уничтожены по одному Су-27 и МиГ-29, ещё четыре машины (три МиГ-29 и один Су-27) сбили расчёты ПВО.