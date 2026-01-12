«Супероружие» в роли мишени: Эксперт рассказал, как наш С-300 сбил хвалёный американский F-16

Ракета комплекса С-300 обладает рядом преимуществ, позволяющих ей эффективно уничтожать современные истребители, включая американские F-16. Об этом Life.ru рассказал военный эксперт Василий Дандыкин, отметив, что Вооружённые силы РФ сбивали не только вышеупомянутую технику, но и многую другую.

Наши вооружённые силы много чего сбивали, не только F-16. На самом деле, это и крылатые ракеты, и тяжёлые беспилотники, в том числе и самолёты. Среди них оказался F-16 — лёгкий американский истребитель, основной истребитель НАТО сейчас, который мы сбили ракетой С-300. Василий Дандыкин Военный эксперт

Собеседник Life.ru пояснил, что это одна из лучших ракет ПВО в составе комплекса сухопутных войск. По его словам, для гарантированного уничтожения целей, включая истребители, практикуется поражение второй ракетой вслед за первой, что и было сделано в случае с F-16.

«Это ракета комплекса С-300, ракета ПВО, которая, в общем-то, одна из лучших. И комплекс был одним из лучших, и на сегодняшний день он один из лучших. Я думаю, это комплекс сейчас сухопутных войск, потому что есть С-400 у нас ещё, С-500 теперь, который может сбивать на достаточно большом расстоянии все цели и на больших высотах, по-моему, до 40 километров, и так далее», — сказал эксперт.

Дандыкин также отметил, что противник, получив самолёты F-16, считал их супероружием, но российская ПВО демонстрирует возможность сбивать такие цели. Он добавил, что С-300 является дальней рукой фронтовой противовоздушной обороны и противник, пытаясь использовать F-16 на низких высотах, при подъёме сразу попадает под удар наших систем или авиации.

«Это самое, скажем, дальнее оружие ПВО у наших ракетных войск, сухопутных войск, С-300 сейчас. Там у них целый комплекс есть, целый набор комплексов. Вот, начиная от «Панциря», «Торов». С-300 — это уже дальняя рука, можно сказать, фронтовой противовоздушной обороны. Вот попался под раздачу и F-16 в этот раз», — подытожил эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что расчёт российских зенитно-ракетных комплексов С-300 заявил о поражении истребителя F-16 Вооружённых сил Украины. Как рассказал командир дивизиона, для этого потребовалось два выстрела после длительной подготовки и выжидания цели. Он также отметил, что их расчёт, получивший современный комплекс в декабре 2024 года, поражает различные типы вооружения, включая высокоточное оружие. Полковник Алексей Жирков, комментируя данный случай, заявил о превосходстве российских систем ПВО, назвав их проверенными в бою и способными надёжно прикрывать войска и объекты.