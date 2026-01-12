Экс-депутат Рады заявил, что Трамп преувеличил прогресс в переговорах по конфликту на Украине

Утверждения президента США Дональда Трампа о достигнутом «прогрессе» в обсуждениях по урегулированию украинского кризиса не соответствуют реальному положению дел. Такое мнение выразил бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.



«Зеленский планирует в ближайшее время встречу — скорее всего, в Давосе, — чтобы окончательно обсудить возможные гарантии США, предоставленные Украине по 20 пунктам Трампа. Но ему требуются гарантии не просто от президента, а от Конгресса», — подчеркнул он в беседе с «Ридусом».

Украинский политик пояснил, что именно этим объясняется переход Трампа к более обтекаемой риторике. По его словам, сейчас глава Белого дома говорит общие фразы о том, что есть определённые сдвиги, что скоро, возможно, удастся прийти к мирному соглашению. В последнее время Трамп избегает конкретных сроков, в отличие от прежних заявлений, где он устанавливал жёсткие временные рамки, добавил Олейник.

Экс-нардеп подчеркнул, что для достижения реального прогресса в украинском переговорном процессе необходимо, чтобы условия мирного плана, согласованные западными странами и Украиной, получили окончательное одобрение со стороны России.

«План, согласованный Зеленским, европейцами и американцами, должен быть предметом обсуждения в России. Не только спецпредставителем России [Кириллом] Дмитриевым, но и руководством России. Тогда будет чёткий, понятный ответ. Но пока звучат заявления, что после подписания мира возможно присутствие контингента иностранных вооружённых сил иностранных стран на территории Украины, что для России неприемлемо. Я не вижу здесь никакого прогресса», — подытожил Олейник.

Напомним, ранее президент США заявил, что в вопросе урегулирования конфликта на Украине уже есть определённый прогресс. По словам американского лидера, он задействует все доступные ему инструменты, чтобы приблизить окончание конфликта. Трамп дал понять, что считает предпринимаемые шаги эффективными и видит реальные подвижки в этом направлении.