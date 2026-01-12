Сербское издание Novosti предполагает, что украинский конфликт может завершиться в 2026 году вынужденным признанием поражения Киева, спровоцированным полным финансовым крахом. По данным издания, несмотря на щедрые заверения западных союзников, их возможности по оказанию реальной помощи Украине практически исчерпаны.

В условиях дефицита государственного бюджета, Украина, как утверждается, утратит способность вести боевые действия, что сделает военное поражение неизбежным. Авторы статьи подчёркивают, что при банкротстве Киева средства на продолжение военных действий будут исчерпаны, и вместо мирного договора Незалежная будет вынуждена подписать акт о капитуляции, поскольку при текущей экономической ситуации альтернатив не просматривается.

Этот прогноз совпадает с растущей усталостью Европы от затяжного конфликта, где, несмотря на заявления политиков, европейские страны испытывают внутренние трудности, препятствующие закупке вооружений для ВСУ у США.

А ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в вопросе урегулирования конфликта на Украине уже есть определённый прогресс. По словам американского лидера, он задействует все доступные ему инструменты, чтобы приблизить окончание конфликта. Трамп дал понять, что считает предпринимаемые шаги эффективными и видит реальные подвижки в этом направлении.