Конфликт между США и партнёрами по НАТО из-за Гренландии может стать реальностью из-за систематического нарушения сторонами норм международного права. Такое мнение высказал заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

По его словам, дипломатическое давление Вашингтона на остров действительно чревато расколом альянса. Швыткин отметил, что противоречия между странами НАТО и США, обсуждающими размещение воинского контингента в Гренландии и санкции против Вашингтона, уже видны.

В разговоре с «Ридусом» депутат добавил, что к такой ситуации привело то, что для альянса игнорирование международных правил стало нормой. Теперь, по его мнению, это обернулось для НАТО внутренним столкновением интересов.

Тему Гренландии в контексте напряжённости в НАТО поднимали и ранее. Президент США Дональд Трамп заявил о рисках перехода острова под контроль России или Китая, подчеркнув, что Вашингтон не намерен уступать стратегически важный регион. В ответ депутат Госдумы Светлана Журова опровергла эти слова, заявив, что у России нет намерений присоединять Гренландию и это не является приоритетной задачей. Таким образом, опасения Трампа, озвученные в качестве аргумента для усиления давления на партнёров по НАТО, были официально отвергнуты российской стороной.