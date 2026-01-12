В Госдуме выступили за включение генетического теста для будущих родителей в ОМС

В России рассматривают возможность включения в систему ОМС генетического тестирования для будущих родителей. Об этом рассказала депутат Госдумы Нина Останина.

По её словам, цель процедуры — не стимулировать отказы от детей, а выявить возможные проблемы со здоровьем плода на ранней стадии, чтобы своевременно скорректировать ведение беременности. Депутат отметила, что отношение в обществе к такому тесту сложное, но многие молодые семьи хотели бы иметь подобную информацию для планирования.

В эфире радио «Комсомольская правда» Останина подчеркнула, что введение новой услуги не должно приводить к сокращению других важных направлений в рамках обязательного медицинского страхования.

«У нас, к великому сожалению, всегда одна благая идея, и так нельзя, — одно счастье заменяет другое. Так не бывает. На несчастье других нельзя построить счастье будущих молодых родителей и их детей», — заключила парламентарий.

Обсуждение включения генетических тестов для будущих родителей в ОМС происходит на фоне уже утверждённого масштабного расширения программы. Ранее Life.ru рассказывал, что с 2026 года россияне получат целый ряд новых бесплатных услуг, включая неинвазивное пренатальное тестирование (НИПТ) для беременных, расширенный неонатальный скрининг на две новые наследственные болезни и регулярные проверки липидного профиля для взрослых.