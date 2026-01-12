Европа уже выставила в конфликте против России всё, что могла и пугать Москву ей теперь нечем. Такое мнение высказал основатель «Царьграда» Константин Малофеев. По его словам, компромиссный мир, на котором настаивает президент США Дональд Трамп, со временем приведёт к новой войне, и отказаться от этого сценария Вашингтон заставит только страх проиграть.

«Они выставили против нас Европу, которую мы, безусловно, в военном смысле, сможем победить», — отметил предприниматель.

Он добавил, что Европа, в свою очередь, отправила воевать с Россией свою «лучшую армию» — ВСУ, состоящие из таких же русских мужиков, просто одурманенных. Больше выставить против Москвы некого — все польские и французские «спецы» уже полегли на Украине, и сражаться в ЕС и Великобритании больше некому, заключил Малофеев.

Ранее сербские СМИ спрогнозировали окончание конфликта на Украине уже в 2026 году. По мнению журналистов, боевые действия закончатся вынужденным признанием поражения Киева из-за финансового краха.