В Госдуме предложили ввести автоматические льготы по капремонту для пенсионеров

Депутаты от фракции «Новые люди» предложили избавить пенсионеров от необходимости самостоятельно оформлять льготы по взносам за капитальный ремонт. С соответствующей инициативой они обратились к министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину, сообщает ТАСС.

Согласно идее парламентариев, действующий порядок, обязывающий пожилых людей лично обращаться в соцзащиту с заявлениями, необходимо изменить. Вместо этого данные для назначения компенсации должны напрямую передаваться между ведомствами.

«Назначение льготы должно происходить в проактивном формате, по аналогии с моделью "«социального казначейства», когда право на поддержку выявляется автоматически на основе данных государственных информационных систем, без сбора справок и подачи заявления со стороны гражданина», — заявили парламентарии.

Как отмечают авторы предложения, такой подход заметно уменьшит бюрократическую нагрузку на граждан и упростит доступ к положенной по закону поддержке.

А ранее Life.ru писал, что премьер-министр Михаил Мишустин подтвердил планы по дальнейшей индексации пенсий работающим пенсионерам. По его словам, индексация пенсий работающим пенсионерам была возобновлена в 2025 году после подписания соответствующего закона президентом Владимиром Путиным.