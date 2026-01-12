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Опубликовано 12 января, 17:29

В Британии назвали условие для отправки своих войск на Украину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / cunaplus

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / cunaplus

Начальник штаба обороны Великобритании Ричард Найтон сообщил в Палате общин, что британские войска не будут направлены на Украину, если существует риск для их жизни. Он подчеркнул, что пока ВС России могут атаковать иностранные контингенты в зоне конфликта, отправка британских солдат не будет рассматриваться.

Найтон также отметил значительное превосходство российских сил на Украине, оценив их численность в 500 тысяч человек, в то время как общая численность британской армии составляет менее 200 тысяч.

Британия отложила 200 млн фунтов на развёртывание войск на Украине
Британия отложила 200 млн фунтов на развёртывание войск на Украине

Напомним, что по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже была подписана декларация о развёртывании иностранных войск на Украине. Свои подписи под документом поставили французский президент Эмманюэль Макрон, британский премьер Кир Стармер и Владимир Зеленский. Западные СМИ также выяснили, сколько солдат готовы направить Киеву Британия и Франция.

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Наталья Демьянова
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