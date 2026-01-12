«Пока это лишь слова»: В Госдуме ответили на требование Зеленского по окончанию украинского конфликта

Комментировать требования главаря киевского режима Владимира Зеленского по мирному урегулированию сложно без ознакомления с конкретными документами. Данную позицию высказала депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с Lenta.ru.

Парламентарий отметила, что без текста предложения сложно понять его реальные условия. Она предположила, что в нём могут содержаться любые, даже самые жёсткие требования. По этой причине ввести обсуждения можно только после предъявления конкретного документа, а пока это лишь слова. По её мнению, сейчас в адрес России звучат угрозы, но при этом итоговое содержания этих предложений остаётся неизвестным.

«Надо хотя бы посмотреть. Даже сложно сказать, что это за реальные условия. Они же могут быть сейчас любые. Поэтому даже сложно что-либо прокомментировать, не видя, что они там с США порешали. Может, они скажут ещё Крым отдать?! Пусть они сначала предъявят документ, а потом мы будем понимать. Пока это только слова», — отреагировала Журова.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что ожидает от России ответа на последнюю версию 20-пунктного мирного плана, согласованную между Вашингтоном и Киевом. По его словам, он уже поручил финализировать документ о гарантиях безопасности со стороны США и передать его для обсуждения с американским лидером Дональдом Трампом. Он отметил, что проект должен стать ключевым элементом дальнейших переговоров о формате поддержки Киева со стороны Вашингтона.